حوادث
إدانة مروجي مخدرات بالحسيمة
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، ثلاثة متهمين بترويج واستهلاك المخدرات، من بينهم امرأة، ووزعت عليهم 10 سنوات وتسعة أشهر سجنا نافذا. وجرى إيقاف المعنيين بالأمر من قبل المصالح الأمنية، نهاية مارس الماضي، وعثر بحوزتهم على كمية من المخدرات كانت معدة للترويج، ومبالغ مالية متحصل عليها من هذهأكمل القراءة »
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