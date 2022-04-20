بانوراما
تراجع أثمان الخضر بسوق الجملة بسلا
الفلفل يواصل تصدره للأسعار وانتعاشة بالسوق بعد العودة للجني سجلت أسعار الخضر بسوق الجملة بسلا، انخفاضا ملحوظا في أثمان جميع السلع، الشيء الذي يؤكد انفراج أزمة ارتفاع الأسعار في باقي أيام رمضان، بعد أن عرفت صعودا صاروخيا، مع التساقطات المطرية الأخيرة، التي عرفتها المملكة في مارس الماضي وبداية أبريل الجاري.أكمل القراءة »
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