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منذ ساعتين
مادلين في “ملف سري” تجسد الفنانة مادلين طبر شخصية “إلهام النجار” في مسلسل “ملف سري”، وهي شخصية مصرية وأم حنونة وبفضل ثقافتها وعملها إعلامية لديها وجهة نظر استطاعت من خلالها مساعدة أبنائها. وأشارت مادلين طبر، إلى أنها اكتسبت وزنا من أجل تقمص الشخصية. ومسلسل “ملف سري” بطولة هاني سلامة، وماجدأكمل القراءة »


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