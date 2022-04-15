حوادث
سبعة أجانب في شبكة للاتجار في البشر
أعضاؤها كانوا يعمدون إلى التسجيل الاحتيالي عبر عدة رحلات مكنت عملية إيقاف إيرانيين من قبل شرطة مطار محمد الخامس، الثلاثاء الماضي، إثر الشك في زورية الوثائق التي يحملونها، بعد أن كانوا يحاولون مغادرة المغرب، من تفكيك شبكة للاتجار في البشر، لها امتدادات دولية. وكشفت الأبحاث التي أنجزت عقب إيقاف الإيرانيينأكمل القراءة »
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