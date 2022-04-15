fbpx
حوادث

سبعة أجانب في شبكة للاتجار في البشر

منذ 3 ساعات
أعضاؤها كانوا يعمدون إلى التسجيل الاحتيالي عبر عدة رحلات مكنت عملية إيقاف إيرانيين من قبل شرطة مطار محمد الخامس، الثلاثاء الماضي، إثر الشك في زورية الوثائق التي يحملونها، بعد أن كانوا يحاولون مغادرة المغرب، من تفكيك شبكة للاتجار في البشر، لها امتدادات دولية. وكشفت الأبحاث التي أنجزت عقب إيقاف الإيرانيينأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 ساعات
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة