حوادث
فرار بارون مصفد من قبضة الأمن
كان في طريقه إلى سجن “أوطيطة” ورجال أمن يواجهون التقصير تمكن بارون مخدرات من الفرار، مصفد اليدين، بعدما كان في الطريق إلى سجن «أوطيطة 1» بسيدي قاسم، مساء أول أمس (الأربعاء). وهرب البارون من سيارة للنجدة تابعة للأمن الوطني، أثناء نقله من المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، في اتجاه المؤسسة السجنية،أكمل القراءة »
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