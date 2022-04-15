خاص
“أكروبوليـس”… محطـة لوجيستيـة صاعـدة
فضاءات مجهزة للأنشطة الصناعية تؤهلها للتحول إلى قبلة للاستثمارات أنجز المشروع من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري، وهو عبارة عن واجهة بين المصالح المختصة بهذه الوزارة من جهة والمنتجين والمجمعين والمهنيين في ميدان التصنيع الفلاحي ومؤسسات التكوين والبحث من جهة أخرى، ويشكل قطبا لتجميع الكفاءات والاستفادة المشتركة من الوسائل والخدماتأكمل القراءة »
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