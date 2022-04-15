حوادث
مؤاخذة سارقي بالوعات وحيازة المخدرات
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهمين، من ذوي السوابق القضائية، بعد مؤاخذتهما بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وتخريب وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة وتعريض حياة الغير للخطر وحيازة واستهلاك المخدرات، وحكمت على كل واحد منهما بثلاث سنوات سجنا نافذا. وجاء إيقاف المتهمين من قبل دورية تابعةأكمل القراءة »
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