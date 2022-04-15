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حوادث

تفكيك شبكة لتزييف العلامات التجارية

منذ 3 ساعات
تستعين”بماركات” مشهورة في تعليب سلع منتهية الصلاحية وتهدد صحة مستهلكيها فككت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، الثلاثاء الماضي، واحدة من أكبر شبكات تزييف العلامات التجارية، لبعض الموقوفين فيها علاقة بشبكة فككتها سابقا وتضم 11 متهما وزعت عليهم ابتدائية فاس 9 سنوات سجنا نافذة بعقوبات متفاوتة متراوحة بين 3أكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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