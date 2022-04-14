الرياضة
أحداد يرافق الرجاء إلى موقعة الأهلي
الفريق يجري ثلاث خصص و20 ألفا يحضرون المباراة استعاد الرجاء مهاجمه حميد أحداد، قبل السفر أول أمس (الثلاثاء)، عبر طائرة خاصة، صوب القاهرة، لمواجهة الأهلي السبت المقبل، لحساب دور ربع نهائي العصبة. وأثبتت الفحوص التي خضع لها أحداد بعد مواجهة رجاء بني ملال الأحد الماضي، أن الإصابة التي تعرض لهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا