بانوراما
كوتش: الذكرى المؤلمة… ذهنية وجسدية
قالت زبيدة بنمامون، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة, لــ “الصباح” إن الذكريات المؤلمة تشكل جانبا مظلما في حياة بعض الأشخاص، والتي تحتاج إلى العمل على التخلص منها، خاصة أنها تقف عائقا أمام تحقيق كثير من الأمور. وميزت الدكتورة بنمامون بين نوعين من الذكريات المؤلمة، إذ منهاأكمل القراءة »
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