مجتمع
كلية طب الأسنان بالبيضاء على صفيح ساخن
يخيم جو من الغضب على إدارة كلية طب الأسنان، بجامعة محمد السادس الخصوصية بالبيضاء، بسبب ما وصف بأنها غارقة في الفوضى، مما أشعر الطلبة وأسرهم بالاستياء، خاصة أنهم يؤدون مبالغ مالية مهمة سنويا، دون أن يحصلوا بالمقابل على التكوين النظري والميداني الضروريين. وفي هذا الصدد توصلت “الصباح”، ببلاغ، من النقابةأكمل القراءة »
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