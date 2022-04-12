اذاعة وتلفزيون
“أنموكار” ينبش في أسرار “المواسم”
الموسم الثاني من البرنامج يسلط الضوء على التراث اللامادي اختارت قناة “الأولى” ضمن شبكتها لرمضان الجاري عرض الموسم الثاني من البرنامج الوثائقي “أنموكار”، الذي يحتفي بالتراث المادي واللامادي للمغرب، كما يسلط الضوء على “المواسم” السنوية. ويأتي “أنموكار” لينضاف إلى سلسلة البرامج التي سبق للحسين فوزي تنفيذ إنتاجها من أشهرها “أمودو”،أكمل القراءة »
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