اذاعة وتلفزيون
احتفاء شعري بأزمور
ملتقى السؤال الثقافي يكرم الشاعرة سعاد زكي تخليدا لليوم العالمي للشعر و تحت شعار ” الشعر فضاء للتآخي و السلام ” نظم ملتقى “السؤال الثقافي”، الجمعة الماضي، الدورة الثانية من ملتقى حدائق الشعر برحاب مؤسسة المصب بأزمور. وعرف اللقاء، الذي نظم بتنسيق مع جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة، مشاركة نخبةأكمل القراءة »
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