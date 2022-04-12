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اذاعة وتلفزيون

احتفاء شعري بأزمور

منذ 16 ساعة
ملتقى السؤال الثقافي يكرم الشاعرة سعاد زكي تخليدا لليوم العالمي للشعر و تحت شعار ” الشعر فضاء للتآخي و السلام ” نظم ملتقى “السؤال الثقافي”، الجمعة الماضي، الدورة الثانية من ملتقى حدائق الشعر برحاب مؤسسة المصب بأزمور. وعرف اللقاء، الذي نظم بتنسيق مع جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة، مشاركة نخبةأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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