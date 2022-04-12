بانوراما
نصائح ادهشور*
احذروا الإفراط في “الشباكية” كانت حلوى “الشباكية” أو “الزلابية” باللهجة الشرقية المغربية، حتى وقت قريب، لا تفارق موائد الإفطار المغربية، لكن ومع انتشار الثقافة الغذائية الصحية في السنوات الأخيرة، نلاحظ تخلي بعض الأسر عن استهلاكها، على الأقل بشكل يومي خلال رمضان، لكن غالبا ما يكون حضورها ضروريا لتزيين المائدة. وتعتبرأكمل القراءة »
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