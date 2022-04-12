بانوراما
الصيـام يخفـض الكوليستـرول
الدكتور الزغاري حذر المرضى من استهلاك الدهون المشبعة أكد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة أن رمضان يعتبر فرصة مثالية لمرضى الكوليسترول لخفض نسبته في الدم، كما حذر من تناول عدة أطعمة وفي مقدمتها الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. عن تأثير الصيام على مرضى الكوليسترول والأطعمة التي ينبغيأكمل القراءة »
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