حوادث
أخطاء قاتلة تطيح بعميدي أمن
ظهور قاتل بعد عشر سنوات من التصريح بقتله ودفنه والتشطيب عليه وتحرير مذكرة في حق الهالك صفعت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي، الأسبوع الماضي، عميدي شرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، في ملف غير مسبوق، بعدما اقتنعت بارتكابهما إخلالا مهنيا، يرتبط بسوء التعامل مع مسرح الجريمة، والتهاون في التعامل الإيجابي معأكمل القراءة »
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