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ريع كراء السيارات بشركات مسؤولين

منذ ساعتين
استثمر بعض المسؤولين المحليين في قطاع كراء السيارات، بعدما أصبحت عدد من الإدارات تفضل كراء المركبات، بدل اقتنائها، خاصة بعد تشجيع الحكومات الثلاث الأخيرة الإدارات على كراء السيارات بدل اقتنائها لتقليص كلفتها على ميزانية الدولة. وأصبحت سيارات الدولة تمثل مصدر استنزاف للميزانية العامة، إذ أبان تدقيق المجلس الأعلى للحسابات فيأكمل القراءة »


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