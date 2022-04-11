الأولى
تزوير خبرة يورط أمنيين
إيداع مفتش سجن العرجات وضابط سجن القنيطرة ومتابعة اثنين في حالة سراح ورطت خبرة تقنية على سيارة، ثلاثة أمنيين كانوا يشتغلون بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، بعدما وقفت خبرات مضادة على تلاعبهم في خبرة أمرت النيابة العامة بها، قبل أن تكشف الخبرة الثانية تزويرا، فرض تحريك المتابعة من قبل النيابة العامةأكمل القراءة »
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