الملك يقيم مأدبة إفطار على شرف ولي عهد أبوظبي

اعتبارا لعمق روابط الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، التي تجمع على الدوام، الملك محمد السادس بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسيدا لوشائج المحبة الموصولة والتواصل الدائم التي تربط العائلتين الشقيقتين، ولعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال القائمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل الملك، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد اليوم السبت بالإقامة الملكية بسلا، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة لبلده الثاني المغرب، وأقام على شرفه مأدبة إفطار.

حضر هذه المأدبة حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، و نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المرافقة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.