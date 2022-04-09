fbpx
الرياضة

خريبكة يعود إلى ملعبه بهزيمة

منذ يوم واحد
استفاد أولمبيك خريبكة من خوض أول مباراة ودية بملعب الفوسفاط، بعد غياب طويل، جمعته أول أمس (الخميس)، أمام الجيش الملكي، استعدادا للثلث الأخير من بطولة القسم الأول. وانتهت المباراة بفوز الجيش الملكي، بثلاثة أهداف لواحد، من تسجيل رضا سليم والرواندي تيري منزي والجنوب إفريقي دارين سميث، في الدقائق 30 و75أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ يوم واحد


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة