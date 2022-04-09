الرياضة
خريبكة يعود إلى ملعبه بهزيمة
استفاد أولمبيك خريبكة من خوض أول مباراة ودية بملعب الفوسفاط، بعد غياب طويل، جمعته أول أمس (الخميس)، أمام الجيش الملكي، استعدادا للثلث الأخير من بطولة القسم الأول. وانتهت المباراة بفوز الجيش الملكي، بثلاثة أهداف لواحد، من تسجيل رضا سليم والرواندي تيري منزي والجنوب إفريقي دارين سميث، في الدقائق 30 و75أكمل القراءة »
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