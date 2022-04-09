الرياضة
لاركو: جاهزون لهزم الكوكب
أكد إبراهيم لاركو، لاعب اتحاد تواركة، أن فريقه سيواجه الكوكب المراكشي، في مباراة صعبة، غدا (الأحد)، بملعب مولاي الحسن بالرباط، بداية من العاشرة، لحساب الدورة 24 من بطولة القسم الثاني. وأضاف لاركو، في تصريح ل»الصباح»، أن المجموعة جاهزة لكسب المواجهة، والظفر بثلاث نقاط، لمواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا