حوادث
تفكيك عصابة للسرقة بمراكش
قامت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن المحاميد التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، بتفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف مع التهديد بالسلاح الأبيض، وتمكنت من إيقاف ثلاثة من أفرادها، من بينهم حدث. وأفاد مصدر مطلع أن إيقاف المشتبه فيهم، أتى نتيجة البحث والتحري الميداني الذي قامت به الفرقة المذكورة،أكمل القراءة »
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