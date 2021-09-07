ملف عـــــــدالة
منقار : الفئات المهمشة أكثر الضحايا
> كيف تناول المشرع التعاطي مع جريمة انتحال الصفات التي ينظمها القانون؟ > أولا لا يمكن التفرقة بين جريمة انتحال صفات ينظمها القانون وجريمة النصب، فغالبا ما تكونان مقرونتين ببعضهما البعض، وتضاف إليهما في بعض الأحيان جرائم التزوير وادعاء لقب بهدف التأثير على الغير من أجل سلب أمواله، ولذا تبقىأكمل القراءة »
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