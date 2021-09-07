حوادث
الحبس لمقاول بسبب شيك
قضت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الخميس الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مقاول والقاضي بإدانته والحكم عليه بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة 21 مليونا، بعد متابعته من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك أثناء تقديمه للأداء.أكمل القراءة »
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