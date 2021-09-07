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أمل “الوردة” لإنقاذ الحي المحمدي
مدينة بيئية وتمليك المنازل في عين السبع وجعل الصخور السوداء منارة ثقافية اجتهد عبد المقصود الراشدي، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في الدائرة البرلمانية الحي المحمدي وعين السبع والصخور السوداء، في استنهاض همم السكان لإنقاذ المنطقة من التهميش وسوء التدبير ، ببرنامج دقيق ومحدد أساسه جعل المنطقة قاطرة للتنمية تستوعب الكفاءاتأكمل القراءة »
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