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“دلتا” تفرج عن مرشح الاستقلال ببركان
أفرج فيروس كورونا المتحور (دلتا) عن حكيم بنعبد الله، وكيل لائحة الاستقلال، بعد معاناة مريرة مع الوباء خلال الأسبوعين الماضيين. وتسلل الوباء إلى جسد بنعبد الله، رئيس نهضة بركان لكرة القدم، في عز الحملة الانتخابات التشريعية لمجلس النواب ببركان، قبل أن يضطر إلى اللجوء للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس فيأكمل القراءة »
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