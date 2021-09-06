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حوادث

اغتصاب نادلة بالزمامرة

منذ ساعة واحدة
أحالت الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة بالزمامرة، أخيرا، متهما على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، على خلفية اتهامه باختطاف واغتصاب نادلة. وكشفت مصادر أ لـ”الصباح”، أن عناصر أمنية أوقفت المتهم البالغ من العمر 40 سنة، بعد تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجسدي والجنسي على نادلة بإحدى المقاهي بمركز الزمامرة.أكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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