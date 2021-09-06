حوادث
اغتصاب نادلة بالزمامرة
أحالت الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة بالزمامرة، أخيرا، متهما على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، على خلفية اتهامه باختطاف واغتصاب نادلة. وكشفت مصادر أ لـ”الصباح”، أن عناصر أمنية أوقفت المتهم البالغ من العمر 40 سنة، بعد تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجسدي والجنسي على نادلة بإحدى المقاهي بمركز الزمامرة.أكمل القراءة »
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