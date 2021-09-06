الصباح السياسي
انتخابـات 8 شتنبـر… علـى درب المناصفـة
حضور أكبر للنساء في لوائح الترشيحات ورهان على رفع تمثيليتهن في المؤسسات حرص المشرع على تعزيز حضور المرأة في الهيآت المنتخبة، من خلال سن مقتضيات في القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، بهدف تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية برفع مستوى التمثيل النسائي بالهيآت المنتخبة. ونص القانونأكمل القراءة »
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