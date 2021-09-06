الصباح الفني
تدوينة منسوبة لعباس تثير جدلا
أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية بيانا علقت فيه على تدوينة منسوبة للفنان أسامة عباس على مواقع التواصل الاجتماعي، حول بحثه عن فرصة عمل له بعد مسار فني طويل. وأعربت النقابة عن بالغ تقديرها للفنان الكبير القدير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتعأكمل القراءة »
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