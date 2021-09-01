حوادث
أربع سنوات لمتهم ملقب بـ”سنينة”
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم ملقب ب”سنينة” والحكم عليه ب4 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والضرب والجرح بواسطته ومحاولة السرقة بالتسلق وحيازة السلاح الأبيض في ظروف منأكمل القراءة »
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