حوادث
عصابة إسبانية مغربية تنصب على العاطلين
من بين أفرادها ملتح واحتالت عليهم بعقود عمل مزورة وهربت أموال الضحايا في شاحنات للنقل الدولي تحولت عملية نصب تعرض لها شباب بالبيضاء، إلى كرة ثلج تكشف كل يوم عن تفاصيل جديدة، فبعد أن كان الأمر يتعلق بتسليم الضحايا عقود عمل مزورة للهجرة إلى الخارج، تبين خلال الأبحاث والتحريات،أكمل القراءة »
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