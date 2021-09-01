حوادث
اغتصاب مسنة بقلعة السراغنة
عشريني اقتحم بيتها في حالة تخدير قبل أن يقرر استباحة جسدها واستنفار لإيقافه اهتزت جماعة تملالت بإقليم قلعة السراغنة، السبت الماضي، على وقع فضيحة جنسية مدوية، تتمثل في اغتصاب وحشي لمسنة على يد جان لم يكن سوى عشريني في عمر حفيدها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفتأكمل القراءة »
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