حوادث
إيقاف تجار مخدرات بسلا
أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالعيايدة التابع لسرية سلا، منتصف الأسبوع الماضي، ثلاثة تجار مخدرات بدوار “البراهمة”، وحجزت لدى شريكين في ترويج الممنوعات 750 غراما من الشيرا المعدة للترويج، كما حجزت لدى الثاني نصف كيلوغرام من المخدر نفسه، كما حجزت أسلحة بيضاء، عبارة عن سكاكين، وضعت رهن تصرفأكمل القراءة »
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