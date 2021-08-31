حوادث
الحبس لهاتك عرض تلميذة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة والتغرير بها. وتقدم والد الفتاة وهي تلميذة تتابع دراستها بإحدى المؤسساتأكمل القراءة »
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