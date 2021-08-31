حوادث
إدانة متهم بالضرب والجرح
أيدت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم والقاضي بإدانته والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح، وحكمت عليه بألف درهم غرامة و50 ألف درهم تعويضا وجبرا للضرر الذي أصاب الضحية. وتوصلت مصالح الدركأكمل القراءة »
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