وطنية
كريمة الحداد… صوت التحدي
رفعت كريمة الحداد، الناشطة الجمعوية، في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بتطوان، التحدي، معلنة بذلك عزمها خوض تجربة الانتخابات المقبلة، تحت شعار «الشمعة» رمز الحزب الاشتراكي الموحد. وقررت الناشطة الجمعوية في جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نقل معركتها من أجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، من الفعل الجمعوي،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا