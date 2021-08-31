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الرياضة

الحجر يؤجل مفاوضات الفتح وكلاوديو

منذ 20 ساعة
الفريق الرباطي يتلقى إشارات جيدة من الدشيرة بشأن هداف الفريق اضطر الفتح الرياضي إلى تأجيل مفاوضاته مع البرازيلي كلاوديو رافاييل، لاعب أولمبيك آسفي، بسبب القيود المفروضة على التنقل بين البرازيل ودول أخرى، الناجمة عن انتشار فروس كورونا. وعلمت «الصباح»، أن محمد أمين بنهاشم، مدرب الفتح الرياضي، يرغب في انتداب كلاوديو،أكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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