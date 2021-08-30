افتتاحية
لكم الاختيار
لا توجد مرآة أصفى من الانتخابات كي تتأمل بعض أحزابنا السياسية وجوهها، وترى حجم التشوهات والأضرار و”السيكاتريسات” التي طالتها، جراء الإهمال واللامبالاة و”النوم الطويل” في العسل. ففي هذه اللحظة الفارقة من الحياة السياسية، تظهر التنظيمات الحزبية على حقيقتها، وتقدم نفسها أمام المواطنين كما هي في الواقع والحقيقة، ولا تفلح أشغالأكمل القراءة »
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