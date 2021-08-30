حوادث
200 درهم تسقط مفتش شرطة
ضبطته الفرقة الوطنية داخل مقهى في حالة تلبس قصد إنجاز مساطر لفائدة بقال أوقعت رشوة بـ 200 درهم مفتش شرطة ممتاز بدائرة أمنية تابعة للمنطقة الأمنية الأولى بالرباط، وهو في حالة تلبس، مساء الخميس الماضي، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالعاصمة، للتحقيقأكمل القراءة »
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