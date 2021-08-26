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بانوراما

الظاهرة الجهادية في نسختها النسوية

منذ ساعة واحدة
Young girls wearing head scarves wave the French flag and chant slogans as about one thousand people demonstrate in Paris Sunday, Dec. 21, 2003, to protest a planned law banning Islamic head scarves and other religious insignia in public schools. French President Jacques Chirac asked parliament to pass the law in a dramatic and potentially explosive move aimed at shoring up the nation's secular tradition. (AP Photo/Francois Mori)
من الإخوان إلى الإلحاد 5 نسبة النساء بين الجهاديين الفرنسيين ناهزت فتاة واحدة من بين كل ثلاثة جهاديين كيف نفسر سقوط مجموعة من الإسلاميين سابقا، كانوا في ما مضى من أتباع المرجعية السلفية الوهابية أو الإخوانية، في مأزق الإلحاد؟ وما معنى تحول بعض الإسلاميين سابقا من مقام «المراهقة السلفية الجهادية»،أكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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