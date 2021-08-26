بانوراما
الظاهرة الجهادية في نسختها النسوية
من الإخوان إلى الإلحاد 5 نسبة النساء بين الجهاديين الفرنسيين ناهزت فتاة واحدة من بين كل ثلاثة جهاديين كيف نفسر سقوط مجموعة من الإسلاميين سابقا، كانوا في ما مضى من أتباع المرجعية السلفية الوهابية أو الإخوانية، في مأزق الإلحاد؟ وما معنى تحول بعض الإسلاميين سابقا من مقام «المراهقة السلفية الجهادية»،أكمل القراءة »
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