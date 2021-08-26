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حوادث

محاكمة شبكة تزوير تحاليل كورونا

منذ ساعة واحدة
وسطاء اغتنوا من التلاعب بشهادات الفيروس وتكييف الجرائم إلى جنايات يشرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية شتنبر المقبل، في استنطاق وسيط الحصول على جوازات التلقيح وشهادات فيروس كورونا التي تحمل بيانات كاذبة، بعدما جرى إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا، إثر سقوطه قبل أسبوعين في قبضةأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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