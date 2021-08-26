حوادث
إيقاف 10 أشخاص بسبب شغب عاشوراء
الأبحاث متواصلة لاعتقال باقي المتورطين بعد هجومهم على قوات الأمن تسارع مصالح الضابطة القضائية بالمحمدية، منذ الخميس الماضي، الزمن، من أجل إيقاف عدد كبير من الجانحين، عرضوا رجال الأمن والقوات العمومية للخطر عبر رشقهم بالحجارة، ليلة الاحتفال بعاشوراء، بالإضافة إلى إضرام النار وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة. وأوردت مصادر أمنيةل»الصباح» أنأكمل القراءة »
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