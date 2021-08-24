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الداخلية تحجر على منح أندية الكرة
عمقت وزارة الداخلية الأزمة المالية التي تعانيها أغلب الأندية الوطنية لكرة القدم، بإصدار تعليمات لوقف صرف منح المجالس المنتخبة. وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن تعليمات صارمة صدرت إلى العمال والولاة بشأن عدم التأشير على المنح والنفقات الخاصة بالجمعيات، وضمنها الأندية الرياضية، لتفادي استغلالها لأهداف انتخابية. وتأتي تعليمات الداخلية فيأكمل القراءة »
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