الأولى
اعتقال عريس وفرار المدعوين
الموقوف تحدى السلطة رغم تنبيهه والضيوف اختاروا الجبال لتفادي الإيقاف خضع عريس بمنطقة تاكزيرت بإقليم ببني ملال، لإجراءات الحراسة النظرية نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أوقفته عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، إثر تنظيمه حفل زفاف كبيرا بالمنطقة مساء الخميس الماضي، دون الاكتراث بالوضعية الوبائية السائدة في المملكة بسبب الانتشار السريع لفيروسأكمل القراءة »
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