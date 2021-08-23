عاجل… الحكومة تقرر تأجيل الدخول المدرسي بسبب كورونا

هذا الدخول يأتي في سياق يتميز باستمرار جائحة كوفيد 19 وبصعوبة التنبؤ بالوضعية المستقبلية للاعتبارات التالية:

▪ المنحى التصاعدي لعدد الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة؛

▪ بروز وانتشار متحورات جديدة لهذا الفيروس أشد عدوى وتصيب مختلف الشرائح العمرية؛

▪ تباين في الحالة الوبائية بين مختلف المناطق والأقاليم والجهات.

واستنادا لما جاء بالمادة الأولى من مقرر تنظيم السنة الدراسية 2022-2021، والتي تنص على إمكانية تعديل وتكييف مقتضياته، عند الاقتضاء، ووفق ما تتطلبه الضرورة، فقد تقرر انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الجمعة 10 شتنبر 2021، عوض يوم الجمعة 03 شتنبر 2021، وذلك حرصا من الوزارة على توفير ظروف آمنة تراعي سلامة كافة المتعلمات والمتعلمين وفق شروط ومعايير الإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة وكذا تأمين الحق في التعلم لمختلف الأسلاك والمستويات الدراسية.