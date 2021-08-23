انتخاب ارخاوي رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة

تم، اليوم الإثنين، انتخاب عبد الحق ارخاوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس – ماسة.

كما تم انتخاب كل من عمار بغرار (حزب العدالة والتنمية) وسمير شهيب (لامنتمي) ، على التوالي، نائبين أول وثان للرئيس.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات الغرف المهنية ، التي جرت في 6 غشت الجاري، على مستوى جهة سوس – ماسة بحصوله على 87 مقعدا.

وحل حزب الاستقلال في المرتبة الثانية بحصوله على 35 مقعدا، بينما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 31 مقعدا، فيما نال اللامنتمون 24 مقعدا.