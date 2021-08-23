مخيمات الأطفال.. أزيد من 150 ألف مستفيد من برنامج “صيفيات 2021”

استفاد ما مجموعه 150 ألف طفل ويافع من البرنامج الوطني التنشيطي للقرب “صيفيات 2021” الذي استمر من 14 يوليوز إلى 21 غشت.

وأوضح مسؤولون في حفل اختتام البرنامج، احتضنه المركز السوسيو-رياضي للقرب جنان 4 بالقنيطرة ، في عطلة نهاية الأسبوع ، أن هذا البرنامج الذي نظمته وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الشباب والرياضة) بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، أقيم على خمس مراحل بمشاركة 400 جمعية وتعبئة 25 ألف مؤطر جمعوي وإداري.

كما أن برنامج “صيفيات 2021” نفذ ب650 فضاء مفتوح موزعة على كامل التراب الوطني، منها مراكز الاستقبال ودور الشباب والنوادي النسوية والمركبات السوسيو-رياضية.

وقال رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، محمد القرطيطي، إنه “برنامج متميز (…) والوزارة الوصية وفرت الإمكانيات والتجهيزات الضرورية في مراكز الاستقبال، لاسيما المطاعم والمكيفات الهوائية ومواد التعقيم والسلامة الصحية بحكم الظرفية الوبائية”، معربا عن الارتياح لعدم تسجيل أية حالة إصابة ب(كوفيد-19) في صفوف المستفيدين منذ انطلاق البرنامج.

وتابع القرطيطي في تصريح لـ(ومع)، أن هذا البرنامج ، وأخذا بعين الاعتبار ظروف الجائحة ، عرف نجاحا مكن الأطفال من الاستفادة من فقراته في شروط جيدة.

ومن جهته، وصف رئيس مصلحة المخيمات بالوزارة عبد الرحمان أجباري “صيفيات 2021” بالقيمة التربوية المهمة التي يجب أن تساهم في تنمية الأجيال الصاعدة.

وأشار إلى أن البرنامج يشكل ، أيضا ، فرصة لإعادة تأهيل للأدوار التي تلعبها المؤسسات الموجهة للتنشيط لفائدة الشباب والطفولة.

وبدوره، سجل مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية عثمان كاير أن هذا البرنامج حقق الأهداف المسطرة كالولوج إلى التنشيط التربوي لفائدة الأطفال والشباب، خاصة في هذه الفترة الموسومة بالجائحة.

واقترح البرنامج الوطني التنشيطي الموجه للأطفال المنحدرين من الوسطين الحضري والقروي ومن الفئة العمرية 7-15 سنة و15-18 سنة، أنشطة موضوعاتية وثقافية ورياضية وتحسيسية، في احترام تام للتدابير الوقائية الجارية للتصدي لتفشي المتحور الجديد للكوفيد.