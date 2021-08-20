الرياضة
آسفي ينتدب لاعبين من بنكرير
إدارة الفريق العبدي تتفاوض مع الناجي لتمديد عقده دخل مسؤولو أولمبيك آسفي في مفاوضات متقدمة، مع نظرائهم لشباب بنكرير، لانتداب لاعبيه عبد الغفور لاميرات ومحسن بومليك. وأفاد مصدر مسؤول أن المدرب فوزي جمال معجب باللاعبين، ومنح الضوء الأخضر إلى إدارة الفريق من أجل مفاوضتهما، وإقناعهما بالتوقيع له، قبل إغلاق فترةأكمل القراءة »
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