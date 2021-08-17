حوادث
اعتقال عصابة السيارة الفاخرة
استعانت بـ”بي إيم” وسيف كبير والدرك أسقطها مباشرة بعد ارتكاب سرقة أحال المركز الترابي للدرك الملكي بعين اعتيق التابع لسرية تمارة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، السبت الماضي، ثلاثة موقوفين يشكلون عصابة نفذت عملية باستعمال سيارة فاخرة من نوع «بي إيم». وسقط أفراد العصابة مباشرة بعدأكمل القراءة »
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