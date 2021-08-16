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“واش باك طفرو؟
احميد… أسد من جيل 86 1 صلاح الدين احميد، واحد من أسود جيل 1986، الذين تألقوا في الساحة القارية، من خلال قيادة فريقه الجيش الملكي للتتويج بأول لقب قاري على مستوى الأندية الوطنية، وأحد صانعي ملحمة مكسيكو، إذ استطاع أن يصنع فسحة لاسمه، من بين نجوم عجت بهم الساحة الوطنية،أكمل القراءة »
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